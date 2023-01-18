جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن بدء فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا التى تنفذها إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، للتوعية والوقاية من أخطار الحريق بإدارة الحماية المدنية بالمنيا الجديدة لـ 27 من مسئولى السلامة والصحة المهنية بمنشآت المحافظة، تحت رعاية حسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.





وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة، أن هذه المبادرة المتميزة فى نوعها والتى تمت بناء على دعوة من العقيد مصطفى دعبس، مدير إدارة الحماية المدنية لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا لنشر الوعى بين العاملين بالمنشأت للوقاية من إخطار الحريق، حاضرت فيها الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وخبير استشارى السلامة والصحة المهنية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل والقرارات الوزارية. وأضاف مدير المديرية أنه تم شرح خطة الطوارئ والإخلاء، قدمها النقيب طارق يسرى بإدارة الحماية المدنية، كما تم الرد على استفسارات الحاضرين فى كيفية مكافحة الحرائق بالمنشات، ونفذت إدارة الحماية المدنية تدريبا عمليا للحاضرين للمبادرة على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء، كما تقدم الحاضرون بالمبادرة بالشكر لوزارة القوى العاملة والمديرية وإدارة الحماية المدنية على تعاونهم فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية من أخطار الحريق بين العاملين بمنشآت محافظة المنيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: بدء فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» بمحافظة المنيا (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.