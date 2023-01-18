الداخلية تضبط تشكيل عصابي يعيد تدوير الحشيش بالإسكندرية بحوزته 81.5 كيلو جرام من المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 12:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لمضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (515 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51,500 كيلو جرام – كمية لمعجون مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام بإجمالى كمية وزنت 81,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وكذا ضبط أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (5,700,000 خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.