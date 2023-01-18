استعدادا لشهر رمضان...الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 12:30 مساءً - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات ، وتوافر السلع والاستعداد لشهر رمضان، ويعقب الاجتماع مؤتمرا صحفيا لعرض أبرز نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة المصرية حققت معجزة حقيقية في البرنامج الذي تم تنفيذه لتوفير السكن البديل لقاطني المناطق غير الآمنة، وكذا ما تم تنفيذه من أعمال التطوير في المناطق العشوائية، أو غير المخططة.