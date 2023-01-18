”القوى العاملة” : مبادرة سلامتك تهمنا تستكمل فاعلياتها لنشر ثقافة السلامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 12:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن بدء فاعليات مبادرة سلامتك تهمنا التى تنفذها إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا ، للتوعية والوقاية من اخطار الحريق بإدارة الحماية المدنية بالمنيا الجديدة لـ 27 من مسئولى السلامة والصحة المهنية بمنشآت المحافظة ، تحت رعاية حسن شحاته وزير القوى العاملة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة ، ان هذه المبادرة المتميزة فى نوعها والتى تمت بناء على دعوة من العقيد مصطفى دعبس مدير إدارة الحماية المدنية لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا لنشر الوعى بين العاملين بالمنشأت للوقاية من إخطار الحريق ، حاضرت فيها الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وخبير استشارى السلامة والصحة المهنية حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل والقرارات الوزارية .

وأضاف مدير المديرية انه تم شرح خطة الطوارئ والاخلاء قدمها النقيب طارق يسرى بإدارة الحماية المدنية كما تم الرد على استفسارات الحاضرين فى كيفية مكافحة الحرائق بالمنشات ، ونفذت إدارة الحماية المدنية تدريب عملى للحاضرين للمبادرة على كيفية استخدام أجهزة الاطفاء ، كما تقدم الحاضرين بالمبادرة بالشكر لوزارة القوى العاملة والمديرية وإدارة الحماية المدنية على تعاونهم فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية من اخطار الحريق بين العاملين بمنشآت محافظة المنيا.