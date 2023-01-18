رسميا.. اعتماد الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، صدق على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتى تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة.





واعتمد وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، رسميا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناء على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء. ونوه "آمنة" بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة المقبلة، بناء على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين. يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

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