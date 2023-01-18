«الرعاية الصحية» تبحث تبادل الخبرات والتعاون مع الهيئات المناظرة بالدنمارك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، سفند أولينج، السفير الدنماركى لدى مصر، والدكتورة هنزادة فريد، رئيس القسم التجارى بالسفارة، وذلك بمقر السفارة الدنماركية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون.





بحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة وبحث فرص التعاون الممكن إقامتها فى مجالات الرعاية الصحية المتقدمة بين هيئة الرعاية الصحية والهيئات المناظرة والجهات ذات الصلة بمملكة الدنمارك، بما يعزز علاقات التعاون الثنائية فى مجال الرعاية الصحية ويخدم المنافع والمصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التحول الرقمى للخدمات الصحية، إضافة إلى رفع قدرات وتدريب الكوادر الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية على أحدث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة، والتشخيص المبكر لها، ونشر الثقافة الصحية والتوعية للمواطنين بمخاطرها، لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، تماشيا مع اتجاهات الدولة المصرية فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وتناول اللقاء، تكوين مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين لتناول دراسة المواضيع ذات الاهتمام المشترك فى تعزيز تطوير خدمات الرعاية الصحية والخبرات الخاصة برقمنة وميكنة الخدمات، كما أبرز اللقاء ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من فرص استثمارية واعدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وأهمية مشاركة التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة والاستفادة من خبراتها.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء ما توليه الهيئة العامة للرعاية الصحية من اهتمام بالغ لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وسعيها لتقديم حزمة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة، وأعرب السبكى عن سعادته بالتعاون مع الدنمارك والتى تعد من الدول الرائدة على مستوى العالم فى تقديم خدمات التغطية الصحية الشاملة بنظم علاجية مطابقة لأعلى مستويات الجودة، الأمر الذى يجعل تبادل الخبرات بين الجانبين يتم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة.

وأكد السبكى، أهمية تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات فى قطاع الرعاية الصحية بين مصر والدنمارك، لتعزيز قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، ولافتا إلى أهمية التعاون فى مجال الرعاية الصحية ورقمنة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية، للارتقاء بمستوى منظومة الرعاية الصحية فى البلدين، وزيادة الاستثمارات فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأشاد السفير سفند أولينج، بجهود الدولة المصرية والطفرة النوعية فى تطوير قطاع الرعاية الصحية، كما أشاد بإنجازات هيئة الرعاية الصحية فى سرعة تطور قطاع الرعاية الصحية بمصر وما أحدثته خلال فترة قصيرة، وانعكاسات ذلك على جودة واستحداث الخدمات الطبية للمواطنين، ورقمنة الخدمات الصحية لتيسير الحصول عليها، وتدريب القوى البشرية لرفع كفاءتها، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والتسجيل والاعتمادات الدولية للمنشآت الصحية لتحسين جودتها.

وأكد أولينج، أهمية التعاون مع الدولة المصرية فى مجال الرعاية الصحية، لافتا إلى حرص بلاده على تكثيف التعاون الثنائى بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التغطية الصحية الشاملة ورقمنة الخدمات الصحية، فضلا عن التعاون لبحث فرص الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالهيئة.