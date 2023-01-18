جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف تفاصيل الخطة التى تعتمد على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى، وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب، وقياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة، وتشديد الرقابة على غش وتهريب المبيدات. كما تعتمد الخطة على استيراد المبيدات بمعرفة الشركات المصرح لها، والاستيراد على دفعات وبكميات محددة، وإصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة الدولة لـ«مصر بلا مبيدات كيماوية» فى 2030 (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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