قطار «حياة كريمة» يصل «كفر سنباط» بالغربية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وصل قطار حياة كريمة، إلى قرية كفر سنباط، بمحافظة الغربية، بعد فترة كبيرة من التهميش، ومعاناة أهلها لسنوات كثيرة، لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتغيير وجه الحياة فى قرى الريف المصرى.





ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف أبرز المشروعات التى تنفذها المبادرة، وأبرزها إنشاء عمارات سكنية بتكلفة 27 مليون جنيه للشباب المقبل على الزواج، وتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل القرية، وتطوير مدارس القرية على أعلى مستوى، وتأهيل وحدة طب الأسرة لتقديم خدمات جيدة، وإنشاء مركز الشباب لتنمية الوعى الرياضى.

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