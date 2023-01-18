جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى؛ لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، تناول موقف تسكين المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية من عام 2014 وحتى عام 2022، والمناطق العشوائية غير الآمنة التى تم الانتهاء من تنفيذها وتسكينها أو إزالة الخطورة عنها، وكذا تقنين الأوضاع فى المحافظات المختلفة.





وأوضح "سعد" أنه تم استعراض عدد من الخدمات والأنشطة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتضمن تنفيذ مبادرات لمحو الأمية، وكذا اتقان اللغة العربية، ومبادرات للارتقاء بطلاب مدارس الأسمرات "تحيا مصر" منها مبادرة "اتحضر للأخضر"، وإقامة عدد من الندوات التثقيفية لتوجيه أولياء الأمور، مع استعداد الوزارة للتعاون مع الوزارات الأخرى لتنفيذ أية أنشطة أو مبادرات أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برامج ومبادرات لسكان بديل العشوائيات (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.