«الاعتماد والرقابة الصحية» تشارك بمؤتمر دولى لأورام الثدى

جدة - نرمين السيد - تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، غدا بالمؤتمر الدولى الخامس عشر لأورام الثدى وأورام النساء والعلاج المناعى للأورام، والذى تنظمه الجمعيه العلمية لأورام الثدى والنساء BGICC ولمدة 3 أيام برعاية جامعة عين شمس والجمعية، بإشراف الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس وسكرتير عام المؤتمر.





ويأتى المؤتمر تحت شعار "تطوير الرعاية الصحية، التكامل وخارطة الطريق والحلول المستدامة لمكافحة الأورام"، ليناقش المؤتمر، المقام بأحد سبل دعم عناصر المنظومة الصحية لتوفير أفضل الخدمات الطبية لمرضى الأورام فى ظل التغييرات الهادفة لتطوير القطاع الصحى، وذلك بحضور ممثلى كبار القطاعات الصحية المصرية. وتشارك هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات الجلسة الحوارية المغلقة غدا، والتى تتناول الجهود الحكومية فى مجال مكافحة الأورام وبناء الأطقم الطبية والطرق المبتكرة للتغلب على المعوقات بهذا المجال، وأهم المعايير اللازمة لتقديم خدمة ذات جودة وتأسيس نظم صحية ومؤسسية متطورة، بمشاركة ممثلى مختلف الجهات والهيئات المهتمة بتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية لمرضى الأورام، مع تقديم الحلول الفاعلة لمراعاة المخصصات المالية. يشارك بالجلسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور تامر عصام، الدكتورة ايناس عبد الحليم، أستاذ علاج الأورام وعضو مجلس النواب، إلى جانب أساتذة علاج الأورام المشاركين فى وضع خطط الكشف المبكر للأورام والخطط العلاجية لمرضى الأورام بناءا على أحدث التوصيات العالمية.

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