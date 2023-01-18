القوى العاملة: تسليم أولى دفعات قياس مستوى المهارة المميكنة بالبحر الحمر

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يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة وحوكمة كل الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات تطوير منظومة عمل قياس مستوى المهارة الحالية، وتمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية لتبسيط الإجراءات على العامل وسرعة الحصول على الخدمة.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الشهادة المميكنة تضمن لأصحاب الأعمال كفاءة ومهارة العامل وتحمى المستهلكين من التعامل مع مهنيين دون الكفاءة المطلوبة، وتتم طباعة شهادات قياس مستوى المهارة بالوحدة الموجودة بمقر ديوان عام الوزارة طبقا لتوجيهات وزير القوى العاملة فى هذا الشأن وتسهيلا على المواطنين وحمايتهم.
وأضاف مدير المديرية أن شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تغير من الشكل التقليدى الورقى المكتوبة بخط اليد بدون أى علامات تأمينية، لتصبح مطبوعة بعلامات مائية وذلك لحوكمة تلك الخدمة، وللحد من أى طرق لتزويرها.
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