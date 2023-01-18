خلال مشاركتها بدافوس.. وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها السعودى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوى الـ53 لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمى، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، والذى يركز هذا العام على الحلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدى لأشد الاحتياجات إلحاحًا فى العالم.





وخلال اللقاء أكدت هالة السعيد أن العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، تؤكد عمق تلك العلاقات والتعاون الكبير بين البلدين، الذى يشهد تفاعلًا ونموًا مستمرًا، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات. كما ناقش الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المصرية السعودية الناجحة فى عدد من المجالات، وكذلك التعاون بين البلدين على مستوى السياسات العامة، وعلى مستوى الرؤى فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية العالمية التى تتعرض لها كل الدول حاليا، وسبل التعاون المشترك بين الجانبين فى ظل تلك الظروف.

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