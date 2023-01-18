رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية فى قطاع الكهرباء والطاقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 11:24 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والاستشاري البلجيكي "إيليا جريد"، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع عقد الخدمات الاستشارية الأول الخاص بالدراسة التشغيلية المطلوبة للشبكة القومية الموحدة، عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة / صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن الاستشاري البلجيكي "إيليا جريد" السيد/ فريدريك فان كوتيرين، المدير التجارى لدي "إيليا جريد".

وعقب التوقيع أشار وزير الكهرباء إلى أن نطاق الدراسة الاستشارية، وفقا لهذا العقد تمتد لمدة 9 شهور، وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكي للشبكة الكهربائية الموحدة، فى ضوء التوسعات الهائلة التى تمت بالشبكة خلال الثماني سنوات الماضية، وكذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربي المستقبلي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب اعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أى ظروف طارئة.

وفيما يتعلق بالعقد الثاني الخاص بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة احتياجات الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات المتجددة الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، فقد وقعه عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة / صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن الاستشاري البلجيكي "إيليا جريد" السيد/ فريدريك فان كوتيرين، المدير التجارى لدي "إيليا جريد".

وأوضح وزير الكهرباء أن توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة متطلبات تدعيم الشبكة لمجابهة الزيادة الهائلة المتوقعة فى إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة، وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية المتعلقة بالحفاظ على المناخ، وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى من المستهدف أن تصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035، مضيفاً أن ذلك يأتي أيضاً اتساقاً مع ما تم توقيعه من مذكرات التفاهم والمذكرات الإطارية مع عدد (۲۳) تحالفا محليا وعالميا، فى هذا المجال.