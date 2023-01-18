معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا تدريبيًا للمُرشحين لرئاسة المراكز البحثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 11:24 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصقل مهارات وخبرات الكوادر البشرية والقيادية والإدارية بمختلف المؤسسات التعليمية والبحثية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات القيادية، نظم معهد إعداد القادة بالوزارة برنامجًا تدريبيًا للمُرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة، لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، والذى عُقد خلال الفترة من ٣-٦ يناير الجاري.

وأوضح د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من المحاضرات الهامة، والتي تناولت القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة المخاطر والأزمات، وفن القيادة الإدارية، وكيفية التعامل الإعلامي، والجوانب القانونية في الجامعات والمراكز البحثية، والتحول الرقمي، وفن الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات، والتوعية بأسس الأمن القومي ومواجهة الافكار المُتطرفة.

وأكد مدير معهد إعداد القادة، حرص الوزارة على صقل مهارات المُرشحين من خلال تنوع المحاضرات التي تساعد في تحسين الأداء والخبرات، فضلًا عن المُساهمة في تعزيز فهم الواقع وتطوير العمل المؤسسي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة والمساعدة في بناء وتطور المجتمع.