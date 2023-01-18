رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدى خدمات استشارية للكهرباء والطاقة والمتجددة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقدى تقديم خدمات استشارية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والاستشارى البلجيكى "إيليا جريد"، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





ووقع عقد الخدمات الاستشارية الأول الخاص بالدراسة التشغيلية المطلوبة للشبكة القومية الموحدة، عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن الاستشارى البلجيكى "إيليا جريد" فريدريك فان كوتيرين، المدير التجارى لدى "إيليا جريد".

وعقب التوقيع أشار وزير الكهرباء إلى أن نطاق الدراسة الاستشارية، وفقا لهذا العقد تمتد لمدة 9 أشهر، وتتضمن مراجعة النموذج الديناميكى للشبكة الكهربائية الموحدة، فى ضوء التوسعات الهائلة التى تمت بالشبكة خلال الثمانى سنوات الماضية، وكذلك الاستعداد لمشروعات الربط الكهربى المستقبلى مع دول الجوار والقارة الأوروبية، إلى جانب اعداد السيناريوهات اللازمة للتعامل مع أى ظروف طارئة.

وفيما يتعلق بالعقد الثانى الخاص بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة احتياجات الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات المتجددة الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، فقد وقعه عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن الاستشارى البلجيكى "إيليا جريد" فريدريك فان كوتيرين، المدير التجارى لدى "إيليا جريد".

وأوضح وزير الكهرباء أن توقيع عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة متطلبات تدعيم الشبكة لمجابهة الزيادة الهائلة المتوقعة فى إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة، وفقا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية المتعلقة بالحفاظ على المناخ، وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى من المستهدف أن تصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035، مضيفاً أن ذلك يأتى أيضاً اتساقاً مع ما تم توقيعه من مذكرات التفاهم والمذكرات الإطارية مع عدد (23) تحالفا محليا وعالميا، فى هذا المجال.