التعليم العالى: المستشفيات الجامعية بأسوان تستقبل 2400 حالة يوميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن لدينا 120 مستشفى جامعيًّا، وأن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.





ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان الدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان فى خدمة المواطنين، بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه أُجرى فى النصف الأول من العام الماضى ما يقرب من 11500 عملية جراحية متنوعة بمختلف التخصصات، فيما تردد 194 ألف حالة على العيادات الخارجية والاستقبال، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الأسرة 750 سريرًا، وعدد المترددين يوميًّا على العيادات الخارجية 1000 حالة، وقسم الاستقبال 1400 حالة.

وأشار رئيس الجامعة إلى حجم الجهود التى بذلتها الجامعة فى الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها افتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعى)، كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

وأكد رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة، مشيرًا إلى أنه جار العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 29 سريرًا، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلا عن الانتهاء منذ ثلاثة أشهر من محطة أكسجين مركزية، بتكلفة 10 ملايين جنيه مصرى.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زكى عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء.

وأضاف زكى أنه تم الانتهاء أيضًا بنسبة 50% من إنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتى من بينها مركز علاج الإدمان الذى يضم 120 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذى يضم 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلى، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوى.

وفى إطار اهتمام جامعة أسوان بالبعد الإفريقى، ودعم دور مصر الرائد فى القارة الإفريقية، أشار الدكتور أشرف أحمد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن الجامعة أرسلت عددًا من القوافل الطبية لعدد من الدول الإفريقية، من بينها دولة تنزانيا وجيبوتى، وذلك فى تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، الرمد، الأنف، الأذن، الحنجرة، التخدير)، لافتًا إلى أنه على المستوى المحلى، وبالتعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم إرسال قوافل طبية إلى قرى ومراكز محافظة أسوان المختلفة (مركز كوم أمبو، ومركز إدفو، مركر نصر النوبة، منطقة الشيخ هارون، السيل، كيما، حلايب وشلاتين)، بمعدل قافلة طبية كل شهر، بإجمالى 12 قافلة طبية سنويًّا فى مختلف التخصصات.