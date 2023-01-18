خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الدكتور رينيه شابوه، خبير الأشعة التداخلية وخبير حالات نزيف المخ نتيجة تمدد الشرايين والعيوب الخلقية بين الشرايين والأوردة والعيوب الخلقية لشرايين وأوردة العمود الفقرى.





والاستضافة ستكون فى الفترة من (3 - 5 فبراير 2023)، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء.

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