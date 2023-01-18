توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جامعتي القاهرة وحلوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 10:26 صباحاً - د. الخشت: مرحلة نوعية جديدة من التعاون بين جامعتى القاهرة وحلوان للمساهمة فى الملفات الوطنية المشتركة

د. الخشت: التعاون في شتى المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية وتبادل الخبرات النوعية والتكامل بين تخصصات الجامعتين

د. السيد قنديل: ستظل جامعة القاهرة منارة علمية وأكاديمية والاتفاقية تعزز أوجه التعاون الأكاديمي والإداري وتشكيل لجنة لوضع الخطط التنفيذية للبروتوكول بين الجامعتين

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم بقاعة أحمد لطفي السيد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجامعتين في مجال التعليم العالي على مختلف المستويات التعليمية والإدارية والتنموية، وفي إطار رؤية مصر 2030 التي تنص على أن تصبح مصر مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وذلك بحضور نواب وعمداء ومساعدي رؤساء الجامعتين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم تعكس مرحلة جديدة من مراحل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة حلوان والتي تتسم العلاقات بينهما بأنها وطيدة ويسودها روح التعاون والود في جميع المراحل التاريخية، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية التعاون سيكون من أجل المساهمة في الملفات الوطنية المشتركة، مشيرًا بما تشهده جامعة حلوان من مرحلة جديدة من التعاون بقيادة الدكتور السيد قنديل.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجامعتين هو بمثابة بلورة لأوجه التعاون في المجالات المختلفة، لاسيما أن جامعة حلوان من الجامعات التي تتميز بوجود الكليات الفنية التي تقدم عطاءً كبيرًا في مجال الإبداع الفني أو التأسيس النظري والعلمي للإبداع الفني.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين، وتبادل وندب أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل المشورات العلمية والمعلومات، وتبادل الطلاب وفق القواعد المسموح بها باللوائح الدراسية بالجامعتين، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في برامج المهارات الشخصية، وبرامج القيادة وريادة الأعمال، والإرشاد المهني والخدمات، والأنشطة الطلابية المختلفة، ودعم خدمات الطلاب، كما تتضمن مذكرة التفاهم الاستعانة بالكفاءات والخبرات الإدارية والمالية، واستخدام المعامل البحثية للطرفين.

من جانبه، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن جامعة القاهرة هي أم الجامعات المصرية والعربية وهي أول جامعة في المنطقة، وخريجوها تولوا معظم المناصب القيادية الهامة في الدولة، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون مع جامعة القاهرة سوف تتضمن المجالات البحثية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وغيرها من المجالات، مقترحًا تشكيل لجنة مشتركة تتمثل مهمتها في وضع خطط تنفيذية من أجل تنفيذ بروتوكول التعاون لاسيما في القطاع الطبي والتي تُعد جامعة القاهرة هي أصل هذا القطاع في مصر إلى جانب التعاون في قطاع الصيدلة، والإنسانيات والآداب، وقطاع الرياضة والسياحة والفنادق.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توفير التعاون في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية التي من شأنها تعزيز التفاهم المتبادل، وتعزيز التعاون الأكاديمي والإداري المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين.