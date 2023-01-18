صحف كويتية تبرز تأكيد زعيمى مصر والأردن ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحف كويتية صادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وعاهل الأردن الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ضرورة توفير المجتمع الدولى الحماية للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسى حقيقى يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.





وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "السيسى وعبد الله وعباس يؤكدون ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد أمس قمة ثلاثية مع ملك الأردن الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس بقصر الاتحادية؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وتابعت الصحيفة بأنه وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك، التى نشرت نص البيان الختامى للقمة الثلاثية، أكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ونوهت الصحيفة بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى بن الحسين دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى هذا الظرف الدقيق، الذى تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وتحت عنوان "قمة القاهرة.. تنسق لمواجهة سياسات نتنياهو"، ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية «اللا شرعية» بما فى ذلك الاستيطان، وحذروا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وتناولت صحيفة "السياسة" الكويتية تحت عنوان "السيسى وعباس وعبدالله الثانى يطالبون إسرائيل بوقف الاستيطان والاقتحامات" أن الرئيس السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس أكدوا ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.