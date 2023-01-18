قمة قادة مصر والأردن وفلسطين تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد أمس بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، لبحث تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة بالأراضى الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأضافت الصحيفة أن القادة أصدروا بيانا مشتركا عقب ختام القمة، أكدوا خلاله ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكد الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى، دعمهما الكامل جهود الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.

وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن القادة شددوا على ضرورة توفير المجتمع الدولى الحماية للشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسى حقيقى يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

وأكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التى تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، التى تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضى الفلسطينية، وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها.

كما أكد الرئيسان السيسى وعباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودورها فى حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة - فى البيان المشترك ـ ضرورة توحيد الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام، الذى يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطينى الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطينى وصلابته فى الدفاع عن قضيته، واتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.

وأشاد الملك عبد الله الثانى والرئيس محمود عباس بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة فى القطاع وإعادة الإعمار، مع تأكيد ـ مجددا ـ مسئولية المانحين الدوليين فى جهود إعادة إعمار القطاع.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن، بحثا سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات خاصة الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى للملك عبد الله أمس، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الملك الأردنى، وأشاد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، وأكد أهمية استمرار التنسيق فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والتشاور بين الجانبين، خاصة فى ظل ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.

وأعرب العاهل الأردنى عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التى تمر بها دول المنطقة، والتى تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، وأشاد بالدور المحورى لمصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى.

وفى متابعتها للشأن المحلى، وتحت عنوان "مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة ميكنة تجارة التجزئة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد - فى اجتماع أمس - لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة أن هذه المبادرة مهمة وتخدم الاقتصاد المصرى بصورة حيوية للغاية، حيث تسهم فى دمج مزيد من الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمى، ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قطاع تجارة التجزئة لميكنة أعمالها، وضمها إلى منظومة الشمول المالى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى أكد ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة، وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال، بما يضمن نجاح تطبيق تلك المنظومة، مشددا على أهمية تذليل كافة تحديات التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لصغار التجار، حيث كلف وزيرى المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية لهذه المبادرة وتوفير الأجهزة المطلوبة، لبدء التنفيذ، ووجه بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات لوضع محفزات بشأن تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها لصغار التجار، مع وجود برنامج تحفيزى أيضا للمتعاملين من المواطنين مع التجار الملتزمين.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية تحت عنوان "مدبولى يوجه بالحفاظ على مشروعات الإسكان بديل العشوائيات وبرامج بناء الإنسان"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الدولة حققت معجزة حقيقية فى البرنامج الذى تم تنفيذه لتوفير السكن البديل لقاطنى المناطق غير الآمنة، وما تم تنفيذه من أعمال التطوير فى المناطق العشوائية، أو غير المخططة.. لافتا إلى أن التحدى الأهم حاليا هو الحفاظ على ما تم تحقيقه، وكذا وجود برامج مستدامة تسهم فى بناء الإنسان المصرى الذى يسكن فى هذه الوحدات البديلة، سواء كانت برامج تعليمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رياضية، وغيرها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى الاجتماع الذى عقده أمس؛ لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات، وتلك البنية الأساسية التى أنفق عليها مليارات الجنيهات، كما لن تسمح بأن يمتد إلى هذه المشروعات أى ظاهرة عشوائية، مؤكدا أنه ستتم المتابعة بصورة دورية لأعمال صيانة هذه المشروعات السكنية الحضارية.

وأشار إلى أن الدولة عندما قررت توفير هذه الوحدات لساكنيها مؤثثة ومجهزة بالأجهزة الكهربائية دون مقابل، سوى مبلغ زهيد لا يتعدى 300 جنيه؛ لأغراض الصيانة والتطوير، فإنها كانت حريصة على متابعة تحصيل هذه المستحقات، التى ستسهم فى استكمال أعمال الصيانة، والحفاظ على هذه المشروعات، ومن ثم يجب أن يكون هناك كيان معنى بمتابعة هذه المشروعات السكنية فى مختلف المحافظات يتابع أعمال الصيانة، والنظافة، وتحصيل مستحقات الدولة بهذا الشأن.

وفى صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "طرح العيش الحر فى 30 ألف مخبز لغير حاملى البطاقات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبدأ خلال أيام تنفيذ مشروع جديد لتوفير الخبز البلدى بسعر حر للمواطنين من غير أصحاب البطاقات التموينية من خلال المخابز البلدية التى يصل عددها إلى 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تخصيص كـروت مسبوقة الدفع لمن يرغب من المواطنين ليقوموا بصرف الخبز من خلالها بالسعر الحر من المخبز، على أن يتم تحديد سعر بيع الخبز للمواطنين طبقا لتكلفة الإنتاج للقضاء على محاولات الاستغلال والارتفاع العشوائى الذى حدث لأسعار الخبز السياحى والحر وخاصة بعد ارتفاع أسعار القمح بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.