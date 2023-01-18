أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة يُعقد بمقر جامعة الدول العربية "الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربى"، حيث تمنح هذه الجائزة سنوياً تكريماً وعرفاناً من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوى الإسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية. أوتاوا تلتقى وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى نظيرها البريطانى جيمس كليفرلى فى تورنتو لمناقشة التعاون الأمنى عبر المحيط الأطلسى فى ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، كما يتناقشان حول سبل تعزيز التعاون الأمنى عبر الأطلسى، لا سيما فى مواجهة الغزو الروسى المستمر لأوكرانيا. الرياض تستضيف المملكة العربية السعودية ورشة العمل الدولية "القدرات الإقليمية فى رصد التغيّرات المناخية والتنبؤ بها"، حيث تشهد الندوة التى تنظم على مدى يومين مشاركة 21 دولة و6 منظمات عالمية إضافة للجهات الرسمية والمعنية فى المملكة. نيويورك يعقد مجلس الأمن جلسة نقاش – ربع سنوية – حول الأوضاع فى الشرق الأوسط والمناطق الفلسطينية يتحدث فيها المنسق الأممى الخاص للسلام فى الشرق الأوسط تورى وينزلاند.

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