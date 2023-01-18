محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 - 2023 بمدرستى العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى التعليمية، والنصر الرسمية لغات بإدارة باب الشعرية التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات.





ويؤدى 200844 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) فى 768 لجنة، من بينهم 103001 طالب، و97843 طالبة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أى معوقات، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات، ورفع جميع الإشغالات من حولها.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم، وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.