- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويؤدى 200844 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) فى 768 لجنة، من بينهم 103001 طالب، و97843 طالبة.
وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أى معوقات، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس، وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات، ورفع جميع الإشغالات من حولها.
وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم، وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.