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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 19-1-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 يناير 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم الحمل الخميس 19-1-2023

مهنياً: إحذر التدخل في شؤون الآخرين، فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفياً: برج الحمل قد تكون مستعدًّا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر في شخصيّة حبيبك.

صحياً: أنت مفعم حيوية ونشاطاً غير اعتيادين، نتيجة ممارستك الرياضية يومياً.

حظك اليوم برج الثور الخميس 19-1-2023

مهنياً: يجذب الحظ الى حياتك خيراً وإشارات حاسمة تشجّع على ممارسة جميع صلاحيّاتك.

عاطفياً: تشكو بعض القلق ربما بسبب تصرفات الحبيب الغريبة وتستاء من ملاحظاته القاسية وتخشى على استمرار العلاقة.

صحياً: إذا أقلعت عن التدخين واستعضت عنهما بممارسة الرياضة بانتظام، ألن تكون الرابح الأكبر صحياً؟.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 19-1-2023

مهنياً: يتيح هذا اليوم فرصاً جيدة للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بشأن مالي، ويشير الى عملية شراء مهمة.

عاطفياً: برج الجوزاء لا تقم بأي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم.

صحياً: تحاول جمع أكبر عدد من المحيطين بك للقيام بنشاطات رياضية يومية.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 19-1-2023

مهنياً: طموحاتك تكبر فتتطلع الى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصاً أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفياً:لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل ان تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.

صحياً: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعاً في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 19-1-2023

مهنياً: تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبير بسبب محاصرة بعض القوى النافذة لإرادتك ومحاولة الحد من تقدمك.

عاطفياً: يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل الى الهدوء الإيجابي وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك.

صحياً: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفسياً وجسدياً بعدما بدأت الابتعاد عن المشكلات العابرة.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 19-1-2023

مهنياً: آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف تقدماً كبيراً مجالك المهني، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفياً:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة في طريقك.

صحياً: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشياً في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 19-1-2023

مهنياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والابتعاد عن الأفكار السود.

عاطفياً: الأعزب على وشك الوقوع في شباك الحب وقد يرتبط فعليّاً إذا كانت جميع الظروف مؤاتية.

صحياً: لا تختبئ وراء إصبعك حين يعرض عليك الآخرون القيام بنشاط مفيد للصحة، متذرعاً بضغط العمل.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 19-1-2023

مهنياً: يحالفك الحظ تدريجياً وتزول بعض الهموم ويطمئن بالك، ويكون الجو واعداً بانفراجات واسعة.

عاطفياً: أمل التغيير في نمط حياتك العاطفية كبير جداً اليوم ، بعدما تعرّفت إلى شريك جديد.

صحياً: تميل إلى التخلّي عن العزلة والاختلاط بالآخرين للتخلص من حالة نفسية كئيبة تلازمك منذ مدة.

حظك اليوم برج القوس الخميس 19-1-2023

مهنياً: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك.

عاطفياً: يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتاً أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحياً: تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحياً.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 19-1-2023

مهنياً: عليك الحذر هذا اليوم لئلا تقع في الخطأ، وخصوصاً أنّ ثمة من ينتظر أي خطوة ناقصة من جانبك.

عاطفياً: تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور.

صحياً: لا تدع الآخرين يثبطون همتك ونشاطك الرياضي المكثف، بل تجنبهم، فأنت الرابح.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 19-1-2023

مهنياً: الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً.

عاطفياً: يجب أن تكون منصفاً مع الشريك، فهذا أفضل لكما ويخلق الكثير من الأجواء الإيجابية بينكما.

صحياً: تلقي عن كاهلك مسؤوليات الآخرين، وتهتم بكل ما يفيد صحتك وعافيتك.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 19-1-2023

مهنياً: قد تجد اسمك على لائحة الشرف أو لائحة المرشحين لمراكز عالية أو لترقية.

عاطفياً: الحب ينسيك همومك وتتعلق بالشريك أكثر فأكثر، فهو يدعمك دائماً في كل خطواتك.

صحياً: تنشغل في إيجاد حلّ لمشكلة صحية تواجهك في المحيط العائلي وتقلق راحتك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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