عاجل- الرئيس السيسى يصل الإمارات للمشاركة فى قمة أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس فى قمة أبو ظبى تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلا عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، وستهدف قمة أبو ظبى إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.

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