ظاهرة جوية تؤثر بشدة على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس اليوم مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
وأشارت الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل فى تكوُّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشالية الغربية وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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