طقس الأربعاء.. شبورة وارتفاع فى درجات الحرارة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، بينما يكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





أخبار الطقس اليوم

ويكون الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على السواحل الشالية الغربية وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 10

بنهـا 21 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 11

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 20 11

رأس سدر 22 09

نخل 19 01

كاترين 14 01

الطور 24 09

طابا 21 11

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 11

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 19 10

السلوم 19 08

سيوة 19 06

رأس غارب 21 12

الغردقة 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 24 14

حلايب 23 15

أبو رماد 22 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 09

بنى سويف 21 09

المنيا 21 06

أسيوط 22 05

سوهاج 23 06

قنا 23 07

الأقصر 24 08

أسوان 24 09

الوادى الجديد 23 05

أبو سمبل 23 10