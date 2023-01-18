الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "استقرار فى الأحوال الجوية على جميع الأنحاء؛ حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا بقيم تتراوح من درجة الى درجتين ليسود طقس معتدل خلال ساعات النهار وتزداد ساعات سطوع الشمس".
وأضافت: "لكن تنخفض الحرارة ليلا لتكون الأجواء باردة على جميع الأنحاء"، مشيرة إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.
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