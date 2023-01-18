وزير الصحة يصدر قرارا بتجديد عمل رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

جدة - نرمين السيد - ونص القرار أن هذا سيكون لمدة عام؛ اعتبارا من 17 نوفمبر 2022، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أى الأجلين أقرب.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد عقد أمس، بمقر ديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة؛ لبحث التنسيق فى وضع رؤية مستقبلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وبحث فرص الابتكار بملف الاستثمار الصحى بين القطاعين "العام والخاص"، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية، تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه وزير الصحة والسكان، الشكر إلى قيادات الوزارة، وممثلى الغرفة التجارية بالقاهرة، ومقدمى خدمات الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص، نظرًا لجهودهم المبذولة فى تعزيز التعاون لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن التعاون المشترك فى دعم انتظام سير العمل بمبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100 مليون صحة، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية فى تنمية المجتمع المصرى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث فرص الاستثمار بقطاعى الرعاية الصحية والدواء، مشيراً أن الوزير وجه بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة بملف الاستثمار الصحى، والتعرف على الخبرات العالمية، بما يجعل الدولة المصرية ضمن الصفوف الأولى بهذا الملف، مضيفًا أن الوزير أكد حرصه على تقديم سبل الدعم والأدوات اللازمة لنجاح المشروعات الصحية الاستثمارية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع: "الوزير، خلال الاجتماع، استعرض الإنجازات التى حققتها مصر، بملف تصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية"، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون لخلق فرص استثمارية جديدة ومبتكرة، تعود بالنفع على القطاع الدوائى، علاوة على بحث وضع خطة محددة للاستثمار بمجال تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الوزير ناقش التحديات التى قد تواجه قطاع الدواء وأكد حرصه على تقديم الدعم لهذا القطاع الحيوى والمهم..