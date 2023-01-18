محافظ المنوفية: التوسع فى إقامة معارض بيع السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أهمية التوسع فى إقامة مزيد من المنافذ والشوادر، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة.





جاء ذلك، خلال جولته الميدانية الموسعة، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة الشهداء، وتفقده لمنفذ بيع السلع الغذائية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية لجميع المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

ولفت محافظ المنوفية إلى أنه تم تقديم جميع التسهيلات أمام التجار العارضين لبيع منتجاتهم بالمنافذ وعدم تحملهم أية أعباء إيجارية أو مالية للمساهمة فى تقديم سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار أبو ليمون إلى أنه يجرى، حاليا، توريد 3 آلاف طن أرز بالتنسيق مع وزارة التموين لضخها فى جميع منافذ المحافظة، مشددا على رئيس مدينة الشهداء بضرورة إقامة منفذ آخر كبير على مساحة أوسع لعرض المنتجات بشكل أفضل.