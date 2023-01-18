وزارة الشباب والرياضة تنفذ ملتقى توظيف بمحافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية" ملتقى توظيف مصغر من خلال مبادرة "توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر.





وأكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تنفيذ ملتقى توظيف مصغر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بنى سويف بالنادى الاجتماعى لعدد "3" شركات هى Team 4 للأمن والحراسة وشركة أمان لتنمية المشروعات وشركة هليثى فود إيجيبت للصناعات الغذائية بحضور أكثر من 100 شاب وفتاة.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه جار الإعداد الى سلسلة من ملتقيات التوظيف والأيام المفتوحة للتوظيف من خلال مبادرة "توظيف مصر" بكافة المحافظات كما يمكن للشباب الاستفادة من خدمات منصة "توظيف مصر" على موقع الإنترنت.