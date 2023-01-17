وولفرهامبتون ضد ليفربول.. الريدز يتقدم بهدف فى الشوط الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:34 مساءً - تقدم نادي ليفربول على حساب نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، وهى مباراة الإعادة فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، بعد انتهاء المباراة الأولى بين الفريقين الأحد الماضى على ملعب أنفيلد بهدفين لكل فريق.

جاء هدف ليفربول عن طريق هارفي إليوت في الدقيقة 13 من عمر المباراة المقامة بينهما في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويجلس النجم المصرى محمد صلاح، على مقاعد ليفربول فى مواجهة الليلة حيث فضل يورجن كلوب إراحته.

ويلتقى الفريقان فى إطار الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، علما بأن المتأهل سيصعد إلى دور الـ32 فى أقدم مسابقة فى تاريخ كرة القدم. وتنص لائحة البطولة على إعادة المباراة فى ملعب الخصم، حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين، دون الدخول فى وقت إضافى وركلات ترجيح، بينما فى ويدخل ليفربول المباراة جريحا بعدة سلسلة النتائج السلبية التي حققها في الفترة الأخيرة، كان آخرها الهزيمة يوم السبت الماضي أمام برايتون 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يحقق الريدز أي فوز منذ بداية عام 2023، إذ تلقى خسارتين على يد برينتفورد وبرايتون في الدوري، فيما تعادل مع وولفرهامبتون (2-2) في كأس الاتحاد الإنجليزي. وكان محمد صلاح قد تخطى السير كيني دالجليش في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين، ليرتقي للمركز السابع برصيد 173 هدفا، فيما أحرز دالجليش 172 هدفا. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: كيليهر خط الدفاع: ميلنر، إبراهيما كوناتي، جوميز، تيسمكاس. خط الوسط: باشيتش، كيتا، ألكانتارا. خط الهجوم: إليوت، جاكبو، كارفاليو.

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتون ضد ليفربول

وولفرهامبتون ضد ليفربول