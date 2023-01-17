تفاصيل الخدمات الطبية بمبادرة حياة كريمة .. مليون مستفيد في 11 شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 11:33 مساءً - كشفت سمر سعد عضو المكتب المركزي بالقطاع الطبى بمبادرة حياة كريمة، أن القطاع الطبي من أهم أعمدة العمل في مبادرة حياة كريمة، لأنه يمس كل مواطن، مضيفة أن الإنسان لا يلمس التنمية دون صحة جيدة.

وقال خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القوافل الطبية التي تنفذها مبادرة حياة كريمة تشمل الإنسان والحيوان.

ولفتت إلى أن القطاع الطبي في مبادرة حياة كريمة انطلق في فبراير الماضي، وخلال هذه الفترة التي لا تصل إلى عام قدم إنجازات كبيرة لمسها كل مواطن على الأرض.

وأكدت سمر سعد عضو المكتب المركزي بالقطاع الطبى بمبادرة حياة كريمة، أن هناك فريق عمل كبير من الأطباء والأطقم المساعدة، ومتطوعين من أهل القرى والنجوع والمدن في حياة كريمة.

وأوضحت أن هناك أكثر من مليون مستفيد من القوافل الطبية بمبادرة حياة كريمة منذ فبراير الماضي، لافتة إلى أنه يتم الإعلان عن القافلة في وقت مبكر لانطلاقها حتى يتسنى للمواطنين معرفة مواعيدها.

واختتمت أن الحالات التي تحتاج خدمة طبية أكبر من إمكانيات القافلة المتنقلة مثل أشعة أو عمليات جراحية يتم توجيهه للمستشفى الأقرب ليحصل على الخدمة كاملة.