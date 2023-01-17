«البابا تواضروس.. سنوات من المحبة».. صاحبة الكتاب: اختيارى رسالة للعالم

جدة - نرمين السيد - وأضافت "شرين"، خلال لقائها مع الإعلامى شنودة فيكتور، في صالون "دوت الخليج"، أن اختصاص البابا تواضروس لها، بتحرير الكتاب هو رسالة خاصة للعالم كله بأن مصر نسيج واحد بشكل فعلى وليس شعارات.

ولفتت إلى أنها كانت صاحبة أول حوار إعلامى مع البابا تواضروس بعد توليه الكرسى الرسولى فى مايو 2019، بإذاعة الشرق الأوسط.

وكان البابا تواضروس أجرى حوارًا مع "دوت الخليج"، وأكد خلاله أن مصر تُسمى أم الأوطان، وذُكرت فى الكتاب المقدس 700 مرة، وستعبر الأزمة الحالية كما عبرت العديد من الأزمات، ونحن فى بداية عام جديد وهو فرصة وبداية أمل.