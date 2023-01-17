الأرصاد الجوية: ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع الحالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:32 مساءً - قال محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، إن بداية من اليوم بدا يتحرك المنخفض الجوى والكتل الهوائية التى تأثرت بها مصر بها خلال الفترة الماضية ببرودة شديدة وأمطار شديدة، معقبا : "بدا ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ومستمر حتى ناهية الأسبوع الحالى".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن المرتفع الحار يجلب كتل هوائية مرتفع الحرارة وسيكون الأكثر دفئا فى جنوب الصعيد حيث أن المرتفع قادم من السودان، لافتا إلى أن المرتفع يؤدى الى مزيد من ارتفاع فى درجات الحرارة بزيادة 4 درجات مئوية.

حذر محمود القياتى المواطنين من عدم التهاون فى تخفيف الملابس بسبب موجدة المرتفع الجور والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، ويصحبها شبورة المائية كثيفة بداية من يوم الخميس المقبل على مدن القناة وشمال الصعيد.

يذكر أن محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، كشف عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ، موضحا أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوى على سطح الأرض مع مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى إلى حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية وزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس وبالتالى ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26