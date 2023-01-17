أخبار مصرية

الإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا من لجنة العفو الرئاسى.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:32 مساءً - نشر النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا من الإفراج عن المسجونين في الدفعة الأخيرة. وأكدت لجنة العفو الرئاسي أنه فى إطار جهود اللجنة، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، يجرى إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد 31 من العناصر المحبوسة احتياطياً.

 

ولفتت اللجنة إلى استمرار عملها فى تجميع كافة الطلبات التى تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، مشيرة إلى أن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة فى هذا الملف، وأنها تتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.

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الإفراج عن 31 عنصرا من المحبوسين احتياطيا 

 

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فرحة بين أهالى المفرج عنهم 

 

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استقبال أهالى المفرج عنهم 

 

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استقبال بالأحضان أمام باب السجن 

 

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المفرج عنهم يعودون إلى أحضان أهاليهم 

 

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أهالى المفرج عنهم ينتظرون أبناءهم 

 

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فرحة بين أهالى المفرج عنهم 

 

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حفاوة وترحيب أمام باب السجن 

 

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دفعة جديدة من السجناء المفرج عنهم 

 

 

 

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حشد بين أهالى المفرج عنهم 

 

 

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المفرج عنهم يودعون السجون

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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