التعليم: لم نحدد القيمة المالية لحصص مجموعات الدعم المدرسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:31 مساءً - أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن تتعلق بقيمة حصص مجموعات الدعم المدرسية المقرر تفعيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى الوزارة ما زالت بصدد مناقشة جميع المقترحات المختلفة وآليات التنفيذ للصفوف الدراسية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيصدر قريبا قرارا وزاريا منظما لجميع الإجراءات والآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسية.

وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية"، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

وأكد الوزير، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ناصر شعبان مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من قيادات الوزارة.