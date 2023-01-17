السفير السعودي بالقاهرة: الاجتماع مع مدبولي يعكس حرص الحكومة المصرية على الاستماع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 10:31 مساءً - أعرب السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، عن شكره نيابة عن المستثمرين السعوديين، لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لمطالب المستثمرين السعوديين وحل مشاكلهم.

وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في القاهرة اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من المستثمرين السعوديين، بحضور السفير السعودي ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، وعدد من المسؤولين المصريين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة التي تواجه المستثمرين السعوديين والتوصل إلى استجابات وتسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم داخل مصر.

وأكد السفير نقلي، أن عقد مثل هذه الاجتماعات، يعكس مدى حرص واهتمام الحكومة المصرية بالاستماع لمطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم.

وخلال الاجتماع تحدث الدكتور مدبولي عن الأهمية التي توليها الحكومة المصلاية للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكدا في هذا الصدد حرصه على لقاء المستثمرين السعوديين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، قد شهد أمس توقيع شركة العبيكان للحلول الرقمية "إحدى شركات مجموعة العبيكان للاستثمار" اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري بمصر، وذلك بمقر الأكاديمية في القاهرة.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين شركة العبيكان والأكاديمية في تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكارية في القطاع الصناعي، من خلال محورين، المحور الأول مسابقة الرالي للطلاب والشركات الناشئة والهاكثون، والمحور الثاني حاضنة التصنيع الذكي.