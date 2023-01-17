محافظ الشرقية: تحرير 11569 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة انتهت من تحرير 11569 عقدا بملف تقنين أراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.





جاء ذلك عقب اطلاع المحافظ على التقرير الذى عرضه محمود متولى مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة خلال تفقده مقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمدينة الزقازيق، لمتابعة موقف تنفيذ ملف تقنين أراضى أملاك الدولة على الطبيعة والاطلاع على الإجراءات التنفيذية المتخذة لتحصيل مستحقات الدولة.

وحرص المحافظ على تفقد اقسام الإدارة " الملفات والمنظومة الالكترونية -الحسابات - قسم البيع - الشئون القانونية " وتعرف من العاملين على طبيعة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وأشاد بالأداء المتميز للعاملين بالإدارة وتحقيق نسبة إنجاز عالية فى هذا الملف الهام الذى تولية المحافظة إهتمامًا خاصًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون على الجميع.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة أنه فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى بالمحافظة تم تفعيل منظومة سداد الأقساط من خلال 5 مراحل حيث بلغت عدد العقود التى حل عليها سداد القسط الأول 5792 عقدا، وتم سداد الأقساط المستحقة على 5112 عقدا وكذلك سداد 917 عقدا من إجمالى 2265 بالقسط الثانى وفى حالة عدم سداد قسطين متتاليين يتم فسخ التعاقد واسترداد الأرض.