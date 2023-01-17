وزير الداخلية: حريصون على دعم جهود وفعاليات الاتحاد الرياضى العربى للشرطة

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الاتحاد خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية على استضافتها لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى للاتحاد -المنعقدة حالياً بالقاهرة- وحرصها المستمر على توفير الدعم لكافة أنشطته وفعالياته.

واستعرض رؤية الاتحاد المستقبلية التى تهدف إلى الاستفادة من التجارب الرياضية الشرطية الناجحة والبناء عليها فى تبادل الخبرات وإقامة البطولات والمنافسات التى تليق بالدول العربية وأجهزتها الشرطية.

ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالجهود التى يبذلها الاتحاد الرياضى العربى للشرطة للحفاظ على التواصل الرياضى فيما بين الأشقاء العرب فى كافة الاتحادات الرياضية الشرطية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من الفعاليات الرياضية التى ينظمها الاتحاد لتعزيز القدرات الرياضية للكوادر الشرطية العربية والارتقاء بمستواهم.

وأكد وزير الداخلية على حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد فى إطار تعزيز أواصر الشراكة والتعاون فى كافة المجالات الرياضية مع أجهزة الشرطة والأمن بكافة الدول العربية الشقيقة.