توضيح مهم من «التعليم» بشأن مجموعات الدعم بالمدارس

جدة - نرمين السيد - أكد شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن تتعلق بقيمة حصص مجموعات الدعم المدرسية، المقرر تفعيلها مع بداية الفصل الدراسى الثانى.





وأشار زلطة فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج" إلى أن الوزارة ما زالت بصدد مناقشة كافة المقترحات المختلفة وآليات التنفيذ للصفوف الدراسية المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيصدر قريبا قرارا وزاريا منظما لكافة الإجراءات والآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسية. وانتشرت أنباء تفيد عزم وزير التربية والتعليم إصدار قرار يتعلق بتنظيم مجموعات الدعم بالمدارس، مع تحديد الحدود القصوى لسعر الحصة الواحدة لتكون مقابل 100 جنيه بالمدارس الحكومية "عربى" و 150 جنيها بمدارس اللغات.

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