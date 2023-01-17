محافظ الشرقية: معارض «أهلا رمضان» تستهدف توفير كافة السلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن معارض "أهلا رمضان" تمت إقامتها بجميع مراكز ومدن المحافظة بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية التفقدية بمدينتى الزقازيق وبلبيس لمتابعة معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

بدأ المحافظ جولته بتفقد معرض "أهلاً رمضان" بمدينة الزقازيق والمُقام بميدان عرابى ويحتوى على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية التى تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة لمواجهة غلاء الأسعار وكذلك منافذ القوات المسلحة و"أمان" المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً.

ثم تفقد المحافظ معرض "أهلاً رمضان" بمدينة بلبيس المُقام بجوار مجلس المدينة لبيع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة أمام المواطنين والمقدمة لهم بأسعار مخفضة عن السوق، وتجول المحافظ داخل أجنحة المعرض الذى يضم باكيات لبيع "لحوم طازجة- لحوم مجمدة- مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح- خضروات وفواكه"، واطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالمدينتين وبأسعار أقل من المعروض بالسوق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% تناسب المواطنين محدودى الدخل لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الإسترشادية التى يتم وضعها من قبل المحافظة والتى تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى بالمرور اليومى على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الإلتزام بالأسعار الإسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه على البائعين أنه فى حالة عدم الإلتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.