وزير الداخلية يستقبل رئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 08:30 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية العميد خالد بن حمد العطية رئيس الإتحاد الرياضى العربى للشرطة على رأس وفد يضم أعضاء المكتب التنفيذى للإتحاد.

أعرب رئيس الإتحاد خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية على استضافتها لاجتماعات (الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى) للإتحاد - المنعقدة حالياً بالقاهرة - وحرصها المستمر على توفير الدعم لكافة أنشطته وفعالياته ، كما إستعرض رؤية الإتحاد المستقبلية التى تهدف إلى الإستفادة من التجارب الرياضية الشرطية الناجحة والبناء عليها فى تبادل الخبرات وإقامة البطولات والمنافسات التى تليق بالدول العربية وأجهزتها الشرطية .

ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالجهود التى يبذلها الإتحاد الرياضى العربى للشرطة للحفاظ على التواصل الرياضى فيما بين الأشقاء العرب فى كافة الإتحادات الرياضية الشرطية ، لافتاً إلى ضرورة الإستفادة من الفعاليات الرياضية التى ينظمها الإتحاد لتعزيز القدرات الرياضية للكوادر الشرطية العربية والإرتقاء بمستواهم ، كما أكد على حرص الوزارة على دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالإتحاد فى إطار تعزيز أواصر الشراكة والتعاون فى كافة المجالات الرياضية مع أجهزة الشرطة والأمن بكافة الدول العربية الشقيقة.