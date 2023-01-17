محافظة الجيزة ترفع التعديات من شارع ثروت بالدقى (صور)

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، حى الدقى بسرعة فحص الشكوى الواردة من أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة لتضرره من وجود عربة مأكولات تفترش نهر الطريق بوضع الترابيزات والكراسى وذلك بالعنوان الكائن 66 شارع ثروت بنطاق حى الدقى.





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