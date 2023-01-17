السيدة انتصار السيسى: سعدت بزيارة الملكة رانيا لبلدها الثانى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب، اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. وتابعت "كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية فى ملفات الحماية الاجتماعية لا سيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومى الأضخم حياة كريمة، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصرى التطوعية، ومبادرات الصحة العامة". وجددت السيدة انتصار السيسى الترحيب بالملكة رانيا ضيفة عزيزة غالية فى مصرنا الحبيبة.

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