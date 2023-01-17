التنمية المحلية: تعيين ونقل وترقية 125 قيادة خلال الحركة السنوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 يناير 2023 06:29 مساءً - يعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الساعات القادمة الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية في 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

وستتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1 ) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات

وتتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيري عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيري عموم مساعدين بالمحافظات .