سفارة مصر تحتفل بمرور 100 عام على وفاة الأديب لويس كوبيروس

وحضر الحفل كل من Jan van Zanen عمدة مدينة لاهاى، ومديرة متحف الكاتب الهولندى، فضلاً عن لفيف من الشخصيات الأكاديمية والثقافية المعنية بالأدب الهولندى وإعلاميين وسفراء ورؤساء منظمات ومحاكم دولية فى لاهاى.
أشاد عمدة لاهاى فى كلمته خلال الحفل بجهود الحكومة المصرية، ممثلةً فى وزارة الخارجية، فى الحفاظ على القيمة التاريخية للمبنى وترميمه، معربًا عن تقديره للاهتمام الذى توليه مصر بالمبنى باعتباره أحد المبانى التراثية البارزة فى المدينة، كما أعرب عن تطلعه لأن تحظى كافة المبانى التراثية فى المدينة بذات الاهتمام والرعاية.
وقد ألقت مديرة متحف "لويس كوبيروس" كلمة سلطت خلالها الضوء على الإرث الأدبى للكاتب وعلاقته بمصر والتاريخ العريق للمبنى على مدار العقود الماضية.
من جانبه، أكد السفير حاتم عبد القادر على حرص الحكومة المصرية على إيلاء العناية الواجبة بالمبانى ذات القيمة التاريخية التى تملكها بالخارج، مشيرًا إلى ما يمثله المبنى من قيمة تراثية وتاريخية، ومؤكدًا أهمية الروابط الثقافية والتاريخية التى تجمع البلدين.
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