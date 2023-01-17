محافظ القاهرة: سوق السيارات الجديد بطريق العين السخنة متكامل الخدمات

جدة - نرمين السيد - وتم تنفيذه بأقصى المعايير العالمية فى الجودة، ويضم جميع الخدمات التى تمكن المواطن من إنهاء كافة إجراءاته فى يوم واحد فى نفس المكان بما يوفر الوقت والجهد والمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لضبط الأسعار وإحداث توازن بها، مشيرًا إلى أن توافر جميع السلع فى الأسواق، بالإضافة إلى توافر أرصدة كافية من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية جاء نتيجة للخطط المسبقة التى وضعتها الدولة المصرية لمواجهة الأزمات والحد من آثارها.

وأشار محافظ القاهرة إلى تواصل الاجتماعات على مدار اليوم بكافة أجهزة الدولة لتوفير السلع للمواطنين بالتوازى مع الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية التى تحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم كتطوير القرى وتحسين الحياة بها خاصة فى الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة على استمرار المحافظة فى التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع الغذائية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين بالقاهرة لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التى قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، مشيدًا بجهود شركتى المياه والصرف الصحى فى التعامل مع تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار الأيام الماضية مما أسهم فى تسيير الحركة المرورية.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنجاز المشروعات التى تم وضعها لخدمة المواطنين.

وشدد خالد عبد العال على رؤساء الأحياء والرصد البيئى بضرورة متابعة عمل شركتى النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية من أجل تحسين مستوى النظافة بالعاصمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها فى الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع الجمعيات الأهلية وخلق قنوات اتصال معها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين مثمنًا دور الجمعيات الأهلية فى مشاركة الأجهزة التنفيذية ومديرية التضامن الاجتماعى فى القيام بمخططاتها التنموية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وفتح الشوارع وإتاحة الرصيف للمواطنين.