سفير مصر يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ فى غينيا الاستوائية

هذا، وقد ناقش السفير المصرى مع رئيسة المجلس أهمية تبادل الزيارات الثنائية بين البلدين لتعزيز التعاون بين مجلس الشيوخ المصرى ونظيره الاكواتورى، فى إطار دعم أطر التعاون البرلمانى بين البلدين.
من جانبها، أشادت Teresa Efua بالخبرات البرلمانية المتراكمة لدى مجلس الشيوخ المصرى واعتزازها بالتعاون مع رئيس المجلس السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى العديد من المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مشيرةً إلى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين المجلسين فى مجالات متنوعة.
كما أضافت رئيسة مجلس الشيوخ الاكواتورى إلى وجود العديد من الفرص للتعاون بين المجلسين فى مجالات اعداد الكوادر البرلمانية، وتأهيل الموظفين المدنيين العاملين فى المجلس، وتبادل مشروعات القوانين، الآليات الحديثة لعمل المجالس البرلمانية، مؤكدة على تطلعها لاستطلاع تلك الفرص خلال الفترة القادمة.
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