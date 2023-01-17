سفير مصر بالخرطوم يلتقى وزير الثقافة والإعلام والسياحة السودانى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير هانى صلاح سفير مصر فى الخرطوم بالدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام والسياحة السودانى، حيث اتسم اللقاء بالإيجابية وعكس روح التعاون المشتركة والتوافق على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية والتعاون الإعلامى بين البلدين الشقيقين.





وأدلى السفير المصرى بتصريحات فى أعقاب اللقاء أشاد فيها بالتعاون بين البلدين فى مجالات الثقافة والإعلام والسياحة، مبرزاً توجيه الدكتور جراهام بإعداد خارطة طريق للأنشطة المقترح تنظيمها خلال المرحلة المقبلة لتطوير التعاون الإعلامى والثقافى بين البلدين، ومنوهاً إلى تناول الحديث لأهمية وضع ميثاق شرف إعلامى بين البلدين لتنظيم العمل فى هذا المجال.

كما وجه السفير المصرى التهنئة للوزير جراهام عبد القادر على قرب انتهاء مشروع تطوير متحف السودان الوطنى بالتعاون مع اليونسكو، حيث أثنى السيد الوزير على كون مصر مقصداً سياحياً هاماً للأخوة فى السودان.