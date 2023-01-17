سفيرة مصر لدى لوبليانا تبحث مع مفتى سلوفينيا تعزيز العلاقات مع الأزهر

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهرى، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سلوفينيا، مع مفتى ورئيس المشيخة السلوفينية "نوزت بوريتش أبو أحمد"، وذلك بمقر المركز الإسلامى السلوفينى فى لوبليانا، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين الأزهر الشريف والمشيخة السلوفينية.





وقد أشاد مفتى سلوفينيا ورئيس المشيخة بالأزهر الشريف ودوره العالمى فى تعزيز سماحة الدين الإسلامى ورسالته للإنسانية، كما أعرب عن تقديره الكبير لفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ودوره فى التقارب بين الأديان، مؤكدًا أن العلاقة المتميزة التى تجمع الإمام الأكبر بالبابا فرانسيس، قد انعكست بالإيجاب على تعزيز علاقات المشيخة السلوفينية بالكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان. من جانبها، أوضحت السفيرة نهلة الظواهرى أن الأزهر الشريف يعد منارة علمية لنشر القيم الدينية السمحة والمستنيرة التى تدعو للسلام والتعايش فى العالم كله. كما أبرزت دور الأزهر الشريف فى توفير المنح الدراسية للطلاب من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تقديمه لدورات تدريبية للأئمة والوعاظ، مشيرة إلى أنها ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى استشراف آفاق التعاون المختلفة بين الجانبين، خاصة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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